Lesesommer in St. Ingbert : Bücher bescherten erlebnisreiche Ferien

St. Ingbert Lesen ist eins der schönsten Hobbies und manchmal auch Medizin. Das bestätigen die kleinen Leseratten, die am „Lesesommer 2020“ teilnahmen.

Sechs Wochen Sommerferien können sich ganz schön ziehen, wenn man keine Reisepläne hat. Gut beraten sind diejenigen, deren Fantasie Reisen an entlegene Orte und in Zeiten zulässt, ohne von der Couch aufzustehen. Die Rede ist von den kleinen Leseratten, denen ein gutes Buch genügt, um in andere Sphären einzutauchen. Einige davon wurden jetzt im Rahmen des „Lesesommer 2020“ in der Stadtbücherei geehrt. Sie waren besonders lesefreudig und haben ihre Erlebnisse mit anderen geteilt, indem sie die Bücher auf einem Bewertungsbogen kurz beschrieben und ein Bild zum Inhalt gleich mitlieferten. Einige der gemalten Werke und Inhaltsangaben waren bei der Preisverleihung an einer extra gestellten Plakatwand zu sehen. Insgesamt 133 Kinder hatten sich zum Lesesommer angemeldet. 75 hatten mehr als drei Bücher gelesen. Emily Klos toppte sie alle, denn sie las 42. Doch das tat sie nicht wegen eines Preises, sondern weil Lesen eines ihrer größten Hobbies ist. In der Stadtbücherei ist sie keine Unbekannte, wird von den Bücherei-Mitarbeitern schon persönlich begrüßt, da sie sich hier regelmäßig mit Lesefutter versorgt. Für ihr Engagement, jedes der von ihr gelesenen Bücher in Schriftform zu bewerten, wurde sie auch als Siegerin auserkoren. Bestes Bild zum Buch malte dagegen Luca Macaron, der den zweiten Preis bekam. Jule Mauchnick, Lina Reuß, Sebastian Mackiewicz und Nisa Güßen sind ebenfalls begeisterte Leser und sahnten die anderen Preise in Form von Gesellschaftsspielen ab.