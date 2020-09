Schadenshöhe noch unklar : Einbruch in Wohnhaus in St.Ingbert

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St.Ingbert Unbekannte sind am Freitag in ein Haus im Grubenweg in St. Ingbert eingebrochen.

(red) Bislang unbekannte Täter sind am Freitag, 25. September, zwischen 16.50 Uhr und 20.41 Uhr in ein Haus im Grubenweg in 66386 St.Ingbert eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Innern des Gebäudes.

Zum Diebesgut und dem entstanden Gesamtschaden können laut Polizei derzeit noch keine Angaben gemacht werden.