Schaden an der Terrassentür : Täter versucht in ein Wohnhaus einzubrechen

Foto: dpa/Silas Stein

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom Samstag, 18. Juli, 15 Uhr, bis zum Sonntag, 19. Juli, 1 Uhr, in Abwesenheit der Anwohner die Gartenmauer eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gütterwieschen in St. Ingbert überklettert.

Nach Angaben der Polizei versuchte er dann an dem Gebäude die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelang. Unverrichteter Dinge ist der Täter dann geflüchtet. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden, dessen Höhe die Polizei auf rund 1000 Euro schätzt.