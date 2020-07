Einbrüche in St. Ingbert : Zwei Einbrüche am Wochenende in St. Ingbert-Mitte

Foto: dpa/Monika Skolimowska

St. Ingbert Am Samstag (11. Juli) gegen 2.15 Uhr brachen Unbekannte in den Obi-Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert ein. Die Täter entwendeten hochwertige Werkzeuge. Der Gesamtschaden bewegt sich nach Polizeiangaben im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am frühen Sonntagmorgen (12. Juli) gegen 2 Uhr drangen drei bislang unbekannte männliche und schwarz bekleidete Personen gewaltsam durch die Eingangstür in ein Sportgeschäft in der Fußgängerzone in St. Ingbert ein. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und diverse Kleidungsstücke.