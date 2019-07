Unfall auf der A6 : A6: Kastenwagen kracht in die Baustellenbaken

St. Ingbert Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kastenwagen, der am Sonntagmorgen, 14. Juli, irgendwann zwischen 6.15 und 6.40 Uhr auf der A6 bei der Anschlussstelle st. Ingbert-Mitte einen Unfall verursacht hat.

Der Transporter war in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle St.Ingbert-Mitte laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit mit vier im dortigen Baustellenbereich aufgestellten Warnbaken kollidiert und über die Standspur kurzzeitig in den Grünstreifen geraten war. Anschließend lenkt der Fahrer des Transportes sein Fahrzeug wieder auf die rechte Fahrspur und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien, seines Fahrzeuges oder der Art seiner Verkehrsbeteiligung zu ermöglichen. Durch die Kollision wurden beschädigte Baustellenabsicherungen sowie Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert. Bei dem Fahrzeug, das den Unfall verursacht hat, handelt es sich vermutlich um einen weißen Iveco Dayli. Er müsste auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Teile des rechten Außenspiegels und des rechten Kotflügel konnte die Polizei vor Ort sicherstellen. Es entstand ein geschätzter Schaden an der Baustellenabsicherung in Höhe von rund 500 Euro.