PSV Saar in Ommersheim : Gesundheitssport für Einsteiger

Der PSV Saar in Ommersheim bietet ab sofort Einsteigerstunden im Bereich Gesundheitssport an. Um in diesen schwierigen Zeiten Entspannung zu finden und zugleich körperliche Fitness beizubehalten werden wöchentlich gezielt spezielle Trainingseinheiten angeboten.

Dazu zählt Yoga freitags um 18 Uhr sowie Pilates montags um 19:15 Uhr. Zumba Fitness findet zweimal wöchentlich jeweils montags und donnerstags um 18 Uhr statt. Ergänzend gibt es die Möglichkeit an einer allgemeinen Gymnastikstunde teilzunehmen. Unverbindliche Schnupperstunden sind möglich (eigene Gymnastikmatte mitbringen).