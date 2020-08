Wieder geöffnet : Kleiderkammer des Caritasverbands Saar-Hochwald in Saarlouis vergibt nun Einzeltermine

Kleiderkammer des Caritasverbands Saar-Hochwald in Saarlouis vergibt nun Einzeltermine

Saarlouis Kleiderauswahl ist mit Termin möglich, ab September werden auch wieder Spenden angenommen.

Die Kleiderkammer des Caritasverbands Saar-Hochwald in Saarlouis wird am Montag, 17. August wieder geöffnet – allerdings vorerst unter Corona-Auflagen. Die Kleiderkammer war wegen der Pandemie seit Mitte März geschlossen. In den Räumen fand zwischenzeitlich die Notausgabe der Tafel Saarlouis statt.