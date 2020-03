Keine Kundenfrequenz : In der Homburger Innenstadt ist es ruhig geworden

Dieses Foto zeigt eine ausgestorbene Innenstadt in Norditalien. So schlimm ist es in Homburg derzeit noch nicht. Foto: dpa/Luca Bruno

Homburg Wie wirkt sich das Corona-Virus auf die Homburger Geschäftswelt aus? Ist weniger los als sonst? Woran man sofort merke, dass weniger Leute in der Innenstadt von Homburg unterwegs sind, seien die leeren Parkplätze in der Innenstadt – das betonen gleich mehrere Geschäftsleute.



Aline Wunderlich, die in der Kirchenstraße ein Modegeschäft betreibt, hat den ersten Einbruch der Kundenfrequenz vor einer Woche erlebt, „als in diesem Ort Heinsberg in Nordrhein-Westfalen so viele Erkrankte gemeldet wurden, da wurde es auch hier schlagartig stiller. Noch einmal ruhiger wurde es seit Montag, als in Homburg der erste Fall von Corona gemeldet wurde.“ Und jetzt? „Jetzt findet man sogar einen Parkplatz in der Kirchenstraße, das ist normalerweise nie der Fall“. Auch die Zwillingsschwestern, die das Schuhgeschäft Per Due betreiben, haben derzeit „viele stille Stunden im Geschäft“. Aber eigentlich sei der spürbare Einbruch erst seit Montag gekommen, „als bei uns in Homburg ein Fall auftrat“.

In den Drogeriemärkten ist zwar nicht viel los, aber diejenigen, die kaufen, stopfen sich das Wägelchen bis oben hin voll. Der Renner seien Nudeln und Klopapier, sagt eine Dame an der Kasse. Auch in den Kneipen und Restaurants bekommt man derzeit sofort einen freien Tisch mit Fensterblick. Tagsüber sei es leerer als sonst, findet Elsa, die in Homburg studiert und sich öfter mit Freunden in „Akifs Bistro“ trifft, „aber abends gehen doch noch verhältnismäig viele jüngere Leute aus.“ Die älteren Menschen würden allerdings den „klassischen Restaurants“ fernbleiben, „meine Großeltern haben mich immer einmal die Woche eingeladen, aber im Moment wollen sie nicht so gerne unter die Leute gehen.“