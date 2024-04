Fahrradkonferenz in Kirkel Perspektiven für Radfahrer aufgezeigt

Als die Gemeinde Kirkel im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Radkonferenz Saar angeboten hatte, stand für die Teilnehmer vor allem das Thema Fahrradzone im Mittelpunkt. Nun, bei der zweiten Auflage der Veranstaltung am Dienstag, fasste Armin Jung, Fahrradbeauftragte der Gemeinde und Organisator, den Themenbereich deutlich weiter. So boten die geladenen Referenten in der halbtägigen Veranstaltungen ganz unterschiedliche Informationsangebote aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Radverkehr.