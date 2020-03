Fremde Länder, Kulturen und Menschen im Bildungszentrum in Kirkel : Eine Bilderreise führt nach Indien

Frauen in ihren bunten Saris hat Jürgen Mai in Indien neben vielem anderen abgelichtet. Foto: Jürgen Mai

Kirkel Es gibt ein neues Angebot bei der Vortragsreihe „Fremde Länder, Kulturen und Menschen im Bildungszentrum in Kirkel". Am 11. März steht eine Reise durch Indien auf dem Programm.

Der neue Multimediavortrag der Freunde des Abenteuermuseums führt in wohl eines der abwechslungsreichsten Länder der Erde: Indien. Helga Bernhard und Jürgen Mai nehmen ihre Zuschauer am Mittwoch, 11. März, 19 Uhr, im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel mit in das farbenfrohe Indien der Bilderbücher.