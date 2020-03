Fahrradgeschicklichkeits- und Sicherheitstraining in Kirkel : Kinder lernen in Kirkel sicheres Radfahren

Auch auf dem Schulweg können Kinder mit dem Rad mal in schwierige Situationen kommen. Wie man noch sicherer auf dem Rad wird, können sie in Kirkel lernen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Kirkel Die Jugendpflege der Gemeinde Kirkel bietet am Samstag, 28. März, ab 14 Uhr, ein Fahrrad-Geschicklichkeits- und Sicherheitstraining für Kinder und Jugendliche an. Es findet laut Gemeinde auf dem Parkplatz zwischen ERS und Grundschule in der Talstraße in Limbach statt.



Ziel des Trainings sei es, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Fahrtechnik verbessern und somit ihr Fahrrad auch in kritischen Situationen sicher beherrschen lernten. Darüber hinaus sollten die Teilnehmer Spaß an sportlicher Aktivität entwickeln, was ihre Motorik, Koordination und Körperbeherrschung verbessere.

Die Kinder und Jugendlichen könnten im Rahmen der Übungen spielerisch ihre Grenzen erfahren und ihre Fähigkeiten Schritt für Schritt weiterentwickeln. Die Teilnehmer versuchten, einen vorher festgelegten Parcours aus künstlichen Hindernissen zu befahren, ohne mit den Füßen den Boden zu berühren. Als Hindernisse dienten neben natürlichen Unwegsamkeiten vor allem auch Wippe, Spurbrett, Rampe, Höcker, Pylonen und Kanthölzer. Zeit oder Geschwindigkeit spielten dabei keine Rolle. Die Kombinationsmöglichkeiten seien vielfältig und ließen sich an die Fähigkeiten der Teilnehmer anpassen.

