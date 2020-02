Mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet : Einbruch in Pizzeria in Homburg

Foto: dpa/Daniel Maurer

Homburg Zwischen Donnerstag, 26.Februar, 23.15 Uhr, und Freitag, 27.Februar, 8 Uhr, ist ein Unbekannter in die Pizzeria Mondo di Pizza in der Talstraße eingebrochen. Laut Polizei warf der Täter ein Glaselement der Eingangstür mittels eines Gullydeckels ein, verschaffte sich so Zugang zum Schankraum und durchsuchte sämtliche Schränke nach Wertgegenständen.