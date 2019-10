Straftat in Bliesmengen-Bolchen : Einbrecher stiehlt aus Wohnungen Bargeld und Uhren

Bliesmengen-Bolchen Ein unbekannter Täter ist am Abend des Freitag, 4. Oktober, in der Straße „Im Oberen Mengen“ in Bliesmengen-Bolchen zwischen 19 und 22.30 Uhr in zwei übereinanderliegende Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingestiegen.

Aus den Wohnungen entwendete der Einbrecher einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie hochwertige Uhren. Im Anschluss verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.