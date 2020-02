Unfall in der Altstadt von Homburg : Unfallflucht in der Kirchenstraße

Die Polizei fahndet nach dem Verursacher einen Verkehrsunfall in der Homburger Innenstadt. Im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 11.45 Uhr, ereignete sich in der Kirchenstraße in Homburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte kurz hinter dem Kreuzungsbereich zur Talstraße einen am rechten Fahrbahn geparkten, braunen Peugeot 308 mit Homburger Kennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt.