Pfälzerwald-Verein Kirkel : Kurzwanderung vor Mitgliederversammlung

Kirkel Der Vorstand des Pfälzerwald-Vereins Kirkel lädt alle Vereinsmitglieder zur Versammlung am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr ins Pfälzerwald-Haus in Kirkel-Neuhäusel ein. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, teilt der Verein mit.

Anträge und Wünsche sind bis zum Donnerstag, 12. März, beim Vorsitzenden Wolfgang Wahrheit, Mühlbergstraße 5, 66459 Kirkel schriftlich oder per Mail: info@pwv-kirkel.de oder bei einem anderen Mitglied der Vorstandschaft einzureichen. Unter Führung von Fredi Seel treffen sich Interessierte vor der Versammlung um 14 Uhr am Waldeingang am Pfälzerwald-Haus zu einer Kurzwanderung über rund fünf Kilometer, nicht wie im Wanderplan 2020 angegeben am Sonntag, 22. März.