Homburger Geschäftswelt : Innenstädte werden zu Gastro-Meilen

Homburg Viele Homburger Traditionsgeschäfte haben schon geschlossen, weitere werden folgen. Wir fragten die Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer, wie es weitergeht mit der Homburger Geschäftswelt.

Und was folgt? Auch das kann man in Homburg gut beobachten: „Gastronomie“, betont Dagmar Pfeiffer. Einerseits gebe es die klassischen deutschen Gaststätten, ebenso die chinesischen, griechischen oder italienischen Restaurants, die zum festen Bestand gehören. Ergänzt werden diese nun durch Trendgastronomie, die neu hinzukommt. Mit Bioprodukten aus der Region, mit glutenfreien oder veganen Angeboten oder mit besonderen Patisserien.

In diesem Zusammenhang verweist Dagmar Pfeifer auf „Ennie’s Deli“, ein Tagesrestaurant, mit dem sich eine junge Frau aus Homburg selbstständig gemacht hat. Auch „Chef kocht“ ist so ein neuartiges Konzept, mit dem ein Ehepaar bodenständiges Essen aber auch vegane Angebote vor den Augen der Gäste zubereiten. Eine Erfolgsstory sei auch „Michaels Dekoccino“, ein junges Konzept, in dem man nicht nur alles Mögliche essen, sondern auch alles Mögliche kaufen könne. Neu hinzugekommen seien auch ein Fischrestaurant, Feinkost-Geschäfte, eine Confiserie - und in die Räume des Fischgeschäftes Flatter zieht gerade ein Burger-Restaurant ein.