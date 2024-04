Fußball-Verbandsliga Nord-Ost Patzt sich die Palatia in die Saarlandliga?

In der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost bleibt es fünf Spieltage vor Saisonende bei einem Drei-Punkte-Vorsprung von Spitzenreiter FC Palatia Limbach auf den ärgsten Titelrivalen SV Schwarzenbach – und das, obwohl der Primus abermals nicht voll punkten konnte. Die Palatia kam am Sonntag vor rund 400 Zuschauern beim Tabellenvierten FSG Schiffweiler-Landsweiler nur zu einem 3:3 (0:2). Im Verlauf der ersten Halbzeit gerieten die Gäste sogar mit 0:2 in Rückstand: Zunächst unterlief Palatias Lukas Schmidt im Anschluss an eine Ecke per Kopf ein Eigentor (11. Minute). Und als dann Albion Mehmetaj aus 20 Metern erfolgreich das linke Eck anvisierte und zu Gunsten der FSG auf 2:0 erhöhte (38.), sah es für Limbach gar nicht gut aus.