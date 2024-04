„Fange jetzt erst an zu begreifen, was eigentlich passiert ist“ Grausamer Fall von Tierquälerei in Kirkel: Unbekannter verstümmelt Kaninchen

Kirkel · Selbst eine erfahrene Tierschützerin hat so etwas noch nicht erlebt: In Kirkel-Altstadt wurden einem Kaninchen die Löffel abgeschnitten. Von dem Täter oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die junge Familie, der das Tier gehört, ist bestürzt und ratlos, warum jemand so etwas Grausames tut.

23.04.2024 , 14:30 Uhr

Ein Unbekannter verstümmelte in Kirkel ein Kaninchen. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Von Dan Fischer