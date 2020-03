Saarbrücken Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, hat das Saar-Gesundheitsministerium Kliniken in Neunkirchen, Saarlouis und Saarbrücken gebeten, auf ihren Kinderstationen Kapazitäten freizumachen.

Nachdem ein Oberarzt der Kinderklinik des Homburger Universitätsklinikums positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist, herrscht in den übrigen saarländischen Kinderkliniken erhöhte Alarmbereitschaft. Das Gesundheitsministerium habe die Krankenhäuser in Neunkirchen-Kohlhof, in Saarlouis und auf dem Saarbrücker Winterberg gebeten, Kapazitäten freizumachen, sagte Staatssekretär Stephan Kolling (CDU). „Wir wissen nicht, wie sich in den nächsten Tagen das Geschehen am Universitätsklinikum verändern wird.“