Nächtliche Besucher in Homburg : Einbruch in zwei Geschäfte in der Innenstadt

Homburg Einbrecher waren in der Nacht auf Dienstag in der Homburger Innenstadt unterwegs. So verzeichnet die Polizei im Zeitraum von Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, zwei Einbruchsdiebstähle in Ladenlokale in der Talstraße.

Bislang Unbekannte verschafften sich durch die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Obst- und Gemüsegeschäfts und entwendeten dort mehrere hundert Euro Bargeld, wie die Polizei weiter mitteilt.

Im Anschluss verließen die Täter das Geschäft auf dem Einstiegsweg. Außerdem warfen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäfts mit einem Kanaldeckel ein. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie an die Wertgegenstände und entwendeten eine derzeit noch nicht bezifferbare Menge an Schmuck. Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht, wird noch ermittelt.