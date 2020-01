Mindestens drei Täter : Nachbar stört Einbrecher in Kirkel-Neuhäusel

Mindestens drei Täter haben versucht, in ein Haus in Kirkel-Neuhäusel einzubrechen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kirkel-Neuhäusel Dank eines Nachbarn hatten Einbrecher in Kirkel-Neuhäusel keine Chance, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Talgarten“ einzubrechen. Mindestens drei bislang unbekannte Täter hatten am Donnerstag, 16. Januar, gegen 17.15 Uhr versucht, drei Fenster sowie eine Terrassentür auf der frei zugänglichen Rückseite des Hauses gewaltsam aufzuhebeln, teilte die Polizei mit.

Sie wurden dabei allerdings von einem Nachbarn gestört. Daraufhin flohen sie ohne Beute zu Fuß in Richtung Brunnengasse und Straße „Zu den Bruchwiesen“. An den Fenstern und der Terrassentür entstand Sachschaden.