Jahreshauptversammlung Löschbezirk Limbach : Bedeutung der Nachbarschaftshilfe steigt

Limbach Nachwuchsarbeit steht im Mittelpunkt der Arbeit der Feuerwehr Limbach. Die zahlreichen Einsätze übers Jahr unterstreichen die Wichtigkeit.

Ehrungen und Beförderungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Löschbezirkes Limbach der Feuerwehr Kirkel. Auch die Abwicklung von Einsatzlagen über die Gemeindegrenzen hinaus sowie die Nachwuchswerbung für Jugendfeuerwehr und Aktive waren Themen der Veranstaltung, wie es in der Pressemitteilung der Feuerwehr heißt.

Löschbezirksführer Jens Hares ging auf die Jahresstatistik ein. Demnach wurde der Löschbezirk zu 76 Einsätzen alarmiert. Davon waren unter anderem 33 Einsätze im Bereich der technischen Hilfe, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, und 16 Brandeinsätze. Hierzu gehörte auch die Unterstützung im Rahmen eines Großbrandes einer Industriehalle in Homburg. Neben den Einsätzen absolvierten die Feuerwehrleute 45 Übungen sowie weitere Lehrgänge auf Gemeinde- und Kreisebene beziehungsweise an der Landesfeuerwehrschule.

Ebenso hatte die Jugendfeuerwehr wieder einen vollen Terminkalender. Ihr stellvertretender Beauftragter Alexander Wadenphul erklärte, dass die elf Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren neben 25 Übungen unter anderem einen gemeinsamen Ausflug mit den Löschbezirken Altstadt und Kirkel-Neuhäusel in einen Freizeitpark erlebt hätten. Der beliebte „Berufsfeuerwehrtag“ (24-Stunden-Dienst) wurde wieder mit vielen Übungen und unterhaltsamen Spielen absolviert. Im Rahmen der Evakuierungsübung an der Grundschule Limbach sowie an einem „Elterninformationstag“ wurde kräftig Werbung gemacht. Und das mit Erfolg: Gleich mehrere Neuzugänge waren zu verzeichnen. Dazu verspricht der Dienstplan für 2020 wieder eine spannende Zeit mit diversen Übungen und Veranstaltungen, heißt es weiter.