In der Langenäckerstraße in Erbach : Bewohnerin stört Einbrecher

Einbrecher sind in ein Haus eingedrungen, während die Bewohnerin schlief. Foto: Silas Stein/dpa. Foto: dpa/Silas Stein

Erbach Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 26. August, gegen 23 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Erbacher Langenäckerstraße eingebrochen. Dazu hatten sie die Terrassentür an der Rückseite aufgehebelt.

Bevor sie weiteren Schaden anrichten konnten, wurden sie gestört, als die Bewohnerin aufwachte. Die Täter flüchteten schließlich ohne Diebesgut, teilte die Polizei weiter mit.