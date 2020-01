Fußballturnier im Januar : Mitternachtsturnier am Samstag in der Dorfhalle Limbach

Mitternachtsturnier am Samstag in der Dorfhalle Limbach

Kirkel Es ist mal wieder so weit: Unter dem Motto „Vor dem Ball ist hinter dem Ball“ oder „Der Weihnachtsspeck muss weg“ laden das Jugendzentrum Kirkel-Neuhäusel, das Jugendzentrum Limbach und die Jugendpflege der Gemeinde Kirkel wieder zu einem Mitternachtsturnier ein.

An diesem Samstag, 18. Januar, ab 18 Uhr können Interessierte in der Dorfhalle Limbach mit ihrer Mannschaft auf die Jagd nach dem Mitternachtspokal gehen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Doch der Weg dahin ist mühevoll und anstrengend. Zunächst einmal braucht es wieder mindestens vier Spielerinnen beziehungsweise Spieler plus eine Torfrau beziehungsweise einen Tormann, dann viel Luft und am besten ein paar Auswechselspieler. Die Spieler sollten mindestens 16 Jahre alt sein. Gespielt wird nach den Hallenregeln des saarländischen Fußballverbandes.