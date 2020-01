Alle Räume in Haus durchwühlt : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Einbrecher waren in Kirkel-Neuhäusel unterwegs. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Kirkel-Neuhäusel Unbekannte sind am Samstag, 4. Januar, zwischen 10.30 Uhr und 20.05 Uhr in ein Einfamilienhaus im Limbacher Weg in Kirkel-Neuhäusel eingebrochen. Die Bewohner waren in dieser Zeit nicht zu Hause, so die Polizei weiter.

Die Täter hatten die Terrassentür an der Rückseite des Hauses aufgehebelt. Sie gelangten so in das Anwesen und durchsuchten darin alle Räume nach Wertgegenständen. Das Diebesgut und die Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nicht benennen