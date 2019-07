Kriminalpolizei : Wohnwagen vom Firmengelände gestohlen

Wörschweiler Die Polizei fahndet nach bislang unbekannten Tätern, die im Stadtteil Wörschweiler von einem Firmengelände einen neuen Wohnwagen gestohlen haben. Die Polizei grenzt die Tatzeit von Freitag, 15.30, bis Sonntag, 15.40 Uhr, ein, als der Diebstahl bemerkt wurde.

Die Täter begaben sich an das umzäunte Gelände der Firma, die Abstellmöglichkeiten für Wohnwagen in der Bierbacher Straße anbietet. Dort durchtrennten sie den Maschendrahtzaun und entwendeten einen hoch- und neuwertigen weißen Wohnwagen (Homburger Kreiskennzeichen) der Marke „Hobby“. Der Wohnwagen wurde jetzt – aufgebrochen und durchwühlt – auf einem Rastplatz an der Autobahn A 8 von Polizeibeamten wiederaufgefunden, heißt es in der Mitteilung weiter.