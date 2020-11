Kein vorweihnachtliches Treiben : Weihnachtsmarkt in Erbach ist ebenfalls abgesagt

Weihnachtsmarkt in Erbach ist ebenfalls abgesagt

Schaf Flocki ließ sich geduldig an beiden Tagen beim Erbacher Weihnachtsmarkt streicheln. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Erbach Anfang Dezember hätte eigentlich der Weihnachtsmarkt im größten Homburger Stadtteil Erbach stattfinden sollen. Doch wie schon erwartet, müssen die Bürger und Bürgerinnen dieses Jahr auf das Fest verzichten.

Der Weihnachtsmarkt wird seit 18 Jahren durch das ehrenamtliche Engagement der Arbeitsgemeinschaft „Vereine und Einrichtungen“ der Stadtteilkonferenz „Lebendiges Erbach“ geplant und durchgeführt. Nur durch die Unterstützung dieser zahlreiche HelferInnen, Vereine, Einrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen und Verbände, die sich in dieser Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, konnte dieser Weihnachtsmarkt immer zahlreiche Besucher auf den Luitpoldplatz locken, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Damit schließt sich der Organisator in Erbach dem Vorgehen in anderen Stadtteilen und vor allem der Stadt an. Der große Nikolausmarkt, der regelmäßig über zehn Tage auf dem historischen Marktplatz gefeiert wird, wurde bereits ebenso abgesagt, wie das von privater Hand organisierte Weihnachtsdorf mit seiner beliebten Eisbahn auf dem Christian-Weber-Platz.