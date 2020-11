Vermutlich mit Lkw abtransportiert : Acht Meter lange Holzstämme aus dem Wald geklaut

Aus dem Homburger Wald ist Brennholz gestohlen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Etwa 20 Festmeter Buchen-Brennholz ist aus dem Saar-Forst-Revier am Waldweg zwischen dem Ehrenfriedhof und der Käshofer Straße in Homburg gestohlen worden. Da die Stämme, die hier gesammelt und sortiert bereit lagen, durchschnittlich acht Meter lang sind und an der Stelle keine Sägespäne zu sehen waren, wurden sie vermutlich im Ganzen abtransportiert.

Es müsse, so die Polizei weiter, wohl ein Lastwagen benutzt worden sein. Der Schaden belaufe sich auf ungefähr 1200 Euro. Der Diebstahl liegt schon eine Weile zurück, sei aber erst jetzt gemeldet worden. Passiert sein muss er zwischen dem 1. und dem 27. Oktober. Nun hofft man, durch Hinweise aus der Bevölkerung Näheres herauszufinden.