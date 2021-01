Urteil im Untreueprozess : Schneidewind zu Geldstrafe verurteilt

Update Saarbrücken Der suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) ist in der Detektiv-Affäre vom Landgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die fünfte Strafkammer verhängte gegen Schneidewind wegen Haushaltsuntreue eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 90 Euro – in der Summe also 10 800 Euro. Hintergrund ist die Beauftragung einer Detektei, die in Homburg eine angebliche „Holz-Mafia“ beim Baubetriebshof überführen sollte. Die Privatermittler präsentierten schließlich eine Rechnung über knapp 330 000 Euro. Verurteilt wurde Schneidewind jetzt, weil er der Detektei nicht kündigte, als sich im Dezember 2015 nach umfangreichen Überwachungen enorme Kosten von mehr als 100 000 Euro abzeichneten. Das Landgericht bezifferte den dadurch entstandenen Schaden auf 72 920 Euro. Der von der Kommunalaufsicht suspendierte Oberbürgermeister hatte bereits angekündigt, der Stadt einen Betrag von 81 000 Euro zurückzahlen zu wollen.