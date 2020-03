Geldbeutel gestohlen : Hausbewohnerin stört Einbrecher

Ein Einbrecher in Erbach kam durch die gekippte Terrassentür. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Homburg Ein Einbrecher hat am Samstag, 1. März, einen Geldbeutel aus einem Haus in Erbach geklaut, während die Bewohnerin selbst anwesend war. Das Ganze hat sich gegen 8.20 Uhr zugetragen, berichtet die Polizei.

Der Täter habe eine gekippte Terrassentür an der Rückseite des Einfamilienhauses in der Ludwigstraße geöffnet, einfach, indem er hineingriff. Im Haus stahl er dann das Portemonnaie samt „typischem Inhalt“. Als er bemerkte, dass die Hausherrin da war, sei er auf die Ludwigstraße geflüchtet und von dort weiter in Richtung Dürer Straße.