In Abwesenheit der Bewohner : Einbrecher dringen in Gersheim in ein Einfamilienhaus ein

Foto: dpa/Silas Stein

Gersheim Am Samstag, 4. Januar, zwischen 12.30 Uhr und 23 Uhr sind Einbrecher in der Straße „Landesacker" in Gersheim in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Bewohner des Hauses waren zur Tat nicht anwesend.

Die bislang unbekannte Täter hebelten nach Angaben der Polizei ein rückwärtig gelegene Wohnzimmerfenster auf und gelangten so in das Anwesen. Dort durchsuchten die Einbrecher alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Sammlermünzen und Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei allerdings noch nicht benennen.