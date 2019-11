Polizei hofft auf Hinweise : Bewohner bemerken Diebe im Haus nicht

Foto: dpa/Bodo Marks

Dass die Bewohner im Haus anwesend waren, hat Einbrecher nicht davon abgehalten, am Mittwoch, 13. November, gegen 19.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Alt-Homburger-Straße in Homburg einzubrechen.