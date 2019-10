Polizei sucht Hinweise : Einbrecher in Nohn erbeuten Schmuck

Nohn Nach einem Einbruch am helllichten Tag sucht die Polizei in Merzig Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Unbekannte sind am Dienstag am helllichten Tag in Nohn in ein Haus eingebrochen. Wie die Polizei in Merzig mitteilt, ereignete sich die Tat in der Dreisbacher Straße zwischen 15.15 und 20.30 Uhr, während die Bewohner nicht da waren. Der oder die Einbrecher hebeltne die Terassentür an der Rückseite des Hauses auf und gelangten so hinein. Aus einer Kommode entwendeten die Unbekannten im Anschluss Gold- und Silberschmuck im Wert von circa 1000 Euro.