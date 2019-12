Aus Haus in Bexbach : Einbrecher klauen Geldkassette und Schmuck

Einbrecher haben in Bexbach großen Schaden angerichtet. Foto: dpa/Silas Stein

Bexbach Einbrecher sind am vergangenen Freitag, 29. November, gegen 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Niederbexbacher Straße in Bexbach eingedrungen. Dazu hatten sie, wie die Polizei weiter mitteilte, eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt.

Im Inneren wurden dann weitere Türen sowie Schränke gewaltsam aufgebrochen. Entwendet wurden eine Geldkassette und Schmuck. Im Anschluss verließen der oder die Täter das Anwesen durch die Vordertür. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.