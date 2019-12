Aus dem Polizeibericht : Einbruch in Einfamilienhaus

Mimbach Mitten am Tag brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Mimbach ein. Die Tat ereignete sich am Sonntag, 8. Dezember, im Zeitraum von 11 bis 21.05 Uhr. Nach Polizeiangaben hebelten ein oder mehrere Einbrecher auf der Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses gewaltsam eine Terrassentür auf.

Anschließend durchwühlten der oder die Täter das gesamte Haus auf der Suche nach Wertgegenständen. Entwendet wurden eine geringere Menge Bargeld sowie Schmuck.