Kostenpflichtiger Inhalt: Tat der Stimmung keinen Abbruch : Besucher trotzen schlechtem Wetter auf dem Christkindmarkt in Blieskastel

Der Nikolaus beschenkte auf dem Christkindmarkt auch in diesem Jahr wieder alle Kinder. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Regen und Sturm bestimmten die ersten Tage des 39. Blieskasteler Christkindmarktes. Bei heißem Glühwein und deftigen Sterntalern kam dennoch Weihnachtsstimmung auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Schwarz

Da hatte sich das Christkind wohl irgendwie mit der Jahreszeit vertan: Nach knackig-kaltem Winterwetter in der vergangenen Woche dann pünktlich zum Beginn des 39. Blieskasteler Christkindmarktes trübes und nasses Wetter, das so eher in den November zu Allerheiligen gepasst hätte. Dazu war es dann auch noch ziemlich stürmisch. Aber die Wetterkapriolen machen einem echten Weihnachtsmarkt-Fan nichts aus: Umso besser schmeckt der Glühwein.

Es war wieder heimelig auf dem Paradeplatz wie in all den 38 Jahren zuvor auch: Stroh war gestreut, die Buden weihnachtlich-festlich dekoriert, und der Glühwein schmeckte gut. Neu war die Eröffnung: Erstmals trat der neue Bürgermeister Bernd Hertzler ans Mikrofon, um die vielen Gäste zu begrüßen. „Das barocke Ambiente der Altstadt bietet eine einzigartige Atmosphäre. Dadurch ist Blieskastel prädestiniert für eine solche Veranstaltung“, unterstrich der Chef im Rathaus.

Lesen Sie auch Freizeitzentrum Blieskastel : Weihnachtsmarkt Blieskastel in barockem Ambiente

Lesen Sie auch Drei Tage Christkindmarkt in Blieskastel : Feiner Zimtwaffel-Duft liegt in der Luft

Insgesamt 34 Buden waren auf dem Paradeplatz aufgebaut, dazu gab es noch allerhand Leckereien und auch Kunsthandwerk in der Alten Markthalle. Und alle waren sie wieder dabei, der Chor der Schlosskirche ebenso wie die Junge Union, die Sozialdemokraten hatten einen Stand, der Junge Chor Bierbach oder auch die Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule, um nur ein paar zu nennen. Und das Angebot war so vielfältig wie die Zahl der Teilnehmer. Es gab Bockbier und Glühwein, Rostwürste und Sterntaler, eine Spezialität, welche der Chor der Schlosskirche seit Jahren frisch auf dem Markt brät. Deftig-fett, aber bestens als Grundlage für einen Glühwein-Abend geeignet.

Seit Jahren besonders beliebt ist der Glühweinstand der „Pälzer Buwe“, die den weiten Weg von Neustadt an der Weinstraße nach Blieskastel nun schon seit Jahren auf sich nehmen. „Der Glühwein schmeckt ja in diesem Jahr noch besser“, stellte da ein Kunde überrascht fest. „Der Rotwein ist ja auch in diesem Jahr besser“, informierte einer der Pälzer Buwe. Man kommt von der Weinstraße, da ist es selbstverständlich und sozusagen Verpflichtung, dass man das Heißgetränk aus gutem Rotwein herstellt und nicht irgendeine fertige Mischung aus dem Supermarkt anbietet. In diesem Jahr gab es Blieskasteler Glühweintassen. Sie wurden immer wieder frisch gemacht durch das Spülmobil, das allerdings zu Beginn des Marktes zunächst einmal den Geist aufgegeben hatte. Und auch bei der 39. Auflage des Christkindmarktes gab es wieder den klassischen Part „Nikolaus trifft Nicklaus“. Der eine, der heilige Mann, der wie jedes Jahr aus der Volksbank den Weg über den Paradeplatz nimmt, ist von Anfang an dabei. Norbert Simon gibt den Nikolaus im roten Mantel nun schon seit den Anfängen. In diesem Jahr hatte er Glück: Da konnten tatsächlich einige Kinder fehlerfrei längere Gedichte aufsagen. Und der andere, Christoph Nicklaus, dirigiert das „Sei gegrüßt lieber Nikolaus“ auch schon seit ewigen Zeiten. Hier hat sich nur der Name geändert. Aus dem Schulchor des Von-der-Leyen-Gymnasiums wurden die „Leyen Peppers“, das weihnachtliche Repertoire ist geblieben.

Lesen Sie auch Blieskastel : Christkindmarkt im barocken Ambiente

Lesen Sie auch Christkindlmarkt : Blieskasteler feiern Christkindmarkt