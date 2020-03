Zwei Einbrüche, ein Versuch in Homburg : Einbrecher werfen an mehreren Orten Scheiben ein

Gleich dreimal schlugen Einbrecher am Montagmorgen in Homburg zu. Foto: dpa/Daniel Maurer

Homburg Gleich dreimal haben Einbrecher am frühen Montagmorgen zwischen 1.45 Uhr und 4 Uhr in Homburg zugeschlagen. Dabei hatten die bislang unbekannten Täter in zwei Fällen, bei einer Metzgerei im Ostring sowie einem Fast-Food-Restaurant in der Talstraße, je eine Fensterscheibe eingeworfen, um in das jeweilige Gebäude zu gelangen.



Sie durchsuchten es anschließend und entwendeten einen dreistelligen Betrag an Bargeld.

Im dritten Fall scheiterten der oder die Täter bei dem Versuch, die Fensterscheibe einer Pizzeria in der Talstraße einzuwerfen. Sie konnten daher hier auch nicht ins Ladenlokal einbringen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Es sei insgesamt ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden.