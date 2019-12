Kriminalpolizei Homburg : Einbrecher im Stadtgebiet unterwegs

Homburg Drei Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche verzeichnet die Homburger Polizei über das Wochenende. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stiegen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schlangenhöhler Pfad in Einöd ein.

Sie kamen nach Polizeiangaben über die rückseits gelegene Terrasse ins Haus, indem sie zuvor die Terrassentür mit Gewalt aufbrachen. Im Innern durchsuchten sie die gesamte Wohnung und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lagerstraße in der Homburger Vorstadt ein. Als Tatzeit gibt die Polizei 21 bis 0.50 Uhr an. Die Einbrecher stiegen dabei zunächst auf das Dach eines zum Gebäude gehörenden Anbaus. Von hier aus entfernten sie laut Polizei einen Holzladen und schlugen das Fenster ein, um ins erste Obergeschoss zu gelangen. Im Innern durchsuchten sie alle Schränke. Die Höhe des Schadens und was genau gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte, in eine Bäckerei in der Homburger Straße in Schwarzenbach einzubrechen. Den Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln, brachen die Täter laut Polizei ab, die daraufhin unbekannt entkamen.