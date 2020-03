Sondersitzung : Stadtrat Homburg spricht am 23. März über den Haushalt

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Homburg Die Stadt Homburghat für dieses Jahr noch keinen Haushalt. Darüber wird in einer Sondersitzung des Stadtrates am Montag, 23. März, 18 Uhr, im Rathaus am Forum beraten, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilte. Bereits im Dezember hatte der Stadtrat mehrheitlich Steuererhöhungen beschlossen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So stieg die Grundsteuer B zum Jahresbeginn von 440 auf 560 Punkte an. Auch die Gewerbesteuer wurde erhöht, von 440 auf 450 Punkte. Hintergrund für diesen Schritt war ein Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen von acht Millionen Euro. Bürgermeister Michael Forster (CDU) hatte angekündigt, dass auch beim städtischen Personal und bei freiwilligen Leistungen gekürzt werden soll.

Weitere Punkte der Sitzung im März sind der Stellenplan – er gehört im Grunde zum Haushalt – sowie Konsolidierungshilfen und die Investitionszuweisungen aus dem Saarlandpakt, teilte die Stadt mit.