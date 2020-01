Tat am helllichten Tag : Einbrecher durchstöbern ein Einfamilienhaus in Gersheim

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Gersheim Einbrecher haben sich in Gersheim Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus in der Straße „Lohweg“ verschafft. Am Freitag, 17. Januar, zwischen 9.20 und 20.05 Uhr begaben sich die Täter auf die Gebäuderückseite, hebelten hier mittels unbekanntem Hebelwerkszeug eine Terrassentür auf und betraten das Anwesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red