Umweltaktion : Schülerfirma „Honeyly“ legt Rasenfläche am Forum an

Schülerfirma „Honeyly“ legt Rasenfläche am Forum an

Hand in Hand lief die Aussaat des Blühflächensamens mit der Schülerfirma Honeyly, Saarpfalz-Gymnasium, Saarpfalz-Kreis, Stadtverwaltung und Kita Am Forum. Foto: Beate Ruffing

Homburg Sie haben sich dem Schutz der Wildbienen verschrieben, machen auf verschiedene Art und Weise auf deren Gefährdung aufmerksam, und sie stellen diverse Produkte her wie Duftkerzen aus Wachs vom lokalen Imker oder auch Honigkuchen: Gemeint ist die Firma „Honeyly“ des Saarpfalz-Gymnasiums, ein Juniorunternehmen im gleichnamigen Projekt im vergangenen Jahr.

Und das Unternehmen setzt noch einen drauf: Es bringt nämlich die Rasenfläche zwischen der Kindertagesstätte (Kita) am Forum und der Kreisverwaltung zum Blühen. Die Geschäftsideen der Schülerfirma „Honeyly“ am Homburger Gymnasium sind die Förderung der Imker und der Bienenschutz. Bei einem Besuch in der Kreisverwaltung wurde laut Mitteilung des Kreises in diesem Zusammenhang zwischen den Schülern und Landrat Theophil Gallo verabredet, eine Blühwiese anzulegen. Und genau dies wurde nun auf der Rasenfläche zwischen Kita und der Kreisverwaltung umgesetzt. Fachliche Unterstützung kamen hierzu von Gerhard Mörsch, Geschäftsbereichsleiter Regionalentwicklung, Biosphäre Bliesgau, Erwin Blank und Dieter Dorda vom Grünflächenamt der Stadtverwaltung.