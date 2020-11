Urteil des Amtsgerichts St. Ingbert : Bewährungsstrafe für Palettendiebe

Homburg Dass man sich den Lebensunterhalt durch den gewerbsmäßigen Diebstahl und Weiterverkauf von Paletten sichert, kommt auch nicht alle Tage vor. Das für Homburg in Strafsachen zuständige Amtsgericht St. Ingbert hat jetzt aber in einer solchen Sache geurteilt.

Vor Gericht hatten ursprünglich drei Tatverdächtige gestanden, erläutert Gerichtsdirektorin Marion Walther. Einer war schon im Januar 2018 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden, ein anderer im September 2019 zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten. Nun ging es um den dritten Täter (39), der mehrfach bereits in Rumänien und Belgien wegen Einbruchdiebstahls in Erscheinung getreten war und in Düren lebt. Er wurde wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten mit einer Bewährungszeit von drei Jahren verurteilt und muss 200 Sozialstunden leisten. Dagegen hat er allerdings Berufung eingelegt.

Was hatte man den Männern vorgeworfen? Drei Fälle, so Walther. Zunächst hatten sie am 4. Dezember 2016 am Globus-Baumarkt in Homburg gegen 20 Uhr versucht, vor der Warenausgabe gelagerte Europaletten zum Stückpreis zwischen 13,50 und 25 Euro mittels eines Transporters zu klauen. Allerdings wurden sie entdeckt. Das Gleiche wiederholte sich am 12. Januar 2017, als sie gegen 3.30 Uhr in Weilerbach bei der Firma Zemo 50 Kunststoffpaletten im Wert von 4500 Euro mitnehmen wollten. Dort hatten sie sich laut Walther Zutritt zum umschlossenen Außenbereich verschafft und die Paletten zum Abtransport bereit gelegt, ehe sie entdeckt wurden und flohen. Geglückt war ihnen indes bereits am 27. September 2015, mindestens 25 Paletten auf dem Gelände der Firma Sa-lor-logistics in Blieskastel zu stehlen. Stückwert dort: neun Euro.