Lehrgang erfolgreich abgeschlossen : 21 Feuerwehrleute sind nun Maschinisten

Homburg Mitglieder gleich mehrerer Löschbezirke nahmen an dem Lehrgang teil, der rund um die Homburger Feuerwache durchgeführt wurde.

21 Feuerwehrangehörige haben Mitte Oktober ihren Maschinistenlehrgang erfolgreich absolviert. Die Bezeichnung Maschinist beschreibt eine Funktion innerhalb der Feuerwehr. Der Lehrgang befähigt dazu, die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr zu fahren und verschiedene Geräte und Aggregate zu bedienen. Die achttägige Ausbildung, die abends und an zwei Samstagen stattfand, wurde überwiegend in und an der Feuerwache Homburg durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen allerdings nicht nur aus Homburg, sondern auch aus verschiedenen Löschbezirken der Feuerwehren Bexbach sowie St. Ingbert, heißt es weiter.