Anschluss an zentrales Rechenzentrum schränkt Service ein : Standesamt zeitweise zu

Homburg Das Standesamt der Stadtverwaltung Homburg hat am Donnerstag, 12. November, ab 12 Uhr geschlossen, ebenso ganztägig am nachfolgenden Freitag, 13. November. Der Grund besteht laut Mitteilung der Stadtverwaltung darin, dass alle Standesämter des Saarlandes in den kommenden Wochen an das neue Rechenzentrum in Neunkirchen angeschlossen werden.