Messe : Tatort-Kommissar liest aus seinem Krimi

Homburg Miroslav Nemec kommt als Gastleser zu Homburger Buchmesse und stellt seinen Krimi „Kroatisches Roulette“ vor.

Vom 13. bis 15. September steigt in Homburg die beliebte Buchmesse „HomBuch“ mit einem abermals attraktiven Programm. Jetzt kommt noch ein weitere Highlight hinzu. Mit Miroslav Nemec kommt sogar ein allseits bekannter und beliebter Tatort-Kommissar in die Kreis- und Universitätsstadt. Er liest am Samstag, 14. September, Einlass 15.30 Uhr, im Gymnasium Johanneum aus seinem Kriminalroman „Kroatisches Roulette: Mein zweiter Fall“, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt.

Autor Miroslav Nemec, geboren 1954 in Zagreb, aufgewachsen in Freilassing bei München, spielt seit mittlerweile seit dem Jahr 1991 im Münchner Tatort den aus Kroatien stammenden Kommissar Ivo Batic. Der Schauspieler begann seine Laufbahn am Theater (unter anderem im Münchner Residenztheater) und steht seit Ende der 80er-Jahre in verschiedenen Rollen vor der Kamera. Als Musiker ist er unter anderem mit der Miro Nemec Band aktiv. 2016 erschien sein erster Roman „Die Toten von der Falkneralm“, 2018 „Kroatisches Roulette“. Miroslav Nemec wohnt mit seiner Familie in München.

Zum Buch: Psychoterror oder Erpressung? Die Spur führt in die alte Heimat.Wer will Tatort-Kommissar Miroslav Nemec ins Verderben stürzen? Und warum? Nemec führt ein glückliches Leben, bis ein vermeintliches Zimmermädchen ihn in eine unangenehme Situation bringt. Geraten jetzt kompromittierende Fotos an die Öffentlichkeit? Ein dummer Scherz? Eine Verwechslung? Erpressung? Nemec muss es ganz allein herausfinden. Die Spur führt in seine alte Heimat. In Rijeka findet er das Zimmermädchen, das in Wahrheit eine Stuntfrau ist, ermordet vor. Leider sprechen alle Indizien dafür, dass ausgerechnet er der Mörder sein muss. Doch das ist erst der Anfang einer Abwärtsspirale, die droht, Nemec ins Verderben zu stürzen. In seinem zweiten Fall, der größtenteils in Kroatien spielt, gelingt Miroslav Nemec ein raffinierter Kriminalroman in eigener Sache.