Entwicklung des alten DSD-Geländes als Chance : Junge Liberale fordern Wohnraum für Studierende

Homburg Die Jungen Liberalen (JuLis) Saarpfalz fordern die Stadt Homburg auf, Initiative zu ergreifen und den Bau eines stadteigenen innerstädtischen Wohnkomplexes für Studierende zu planen. „Die anlaufende Bebauungsplanung des DSD Geländes bietet die Chance, Wohnraum für Studierende einzuarbeiten“, betont Carsten Seyfert von den JuLis und schließt an, dass alternativ zum Beispiel auf dem Enklerplatz, dem Vauban-Carré oder dem alten Feuerwehrgelände genügend Raum für studentisches Wohnen in Kombination mit anderen Nutzungen bestehen würde.

„Homburg ist eine Universitätsstadt und sollte dieser Verantwortung gerecht werden. Studentischer Wohnraum ist entweder zu teuer“ oder die bezahlbaren Wohnungen seien direkt vergriffen, „da auch die Neubauten in der Homburger Innenstadt nur auf wohlhabendere Bevölkerungsgruppen zielen“, führt der Kreisvorsitzende der JuLis, Gabriel Kaiser, aus. Als Ergänzung zu den bestehenden sanierungsbedürftigen Wohnheimen in Uni-Nähe, könne die Stadt Homburg so attraktiver für Studierende werden. Die Geschäfte und Gastronomiebetriebe der Innenstadt profitierten maßgeblich von den Studierenden des Campus’ Homburg. Es sei Zeit, dass die Stadt Homburg aufwache und sich auch mit „innovativen Ideen, wie kombinierten Wohnraum für Studierende und Senioren“ auseinandersetze und diesen stadteigen verwalte.