Kunstausstellung : Verwunschen: Wald, Wesen, Wandlung

Homburg/Mörsbach Die Homburger Künstlerin Inge Faralisch-Schäfer stellt derzeit gemeinsam mit Jürgen Trösch im benachbarten Mörsbach aus.

„Verwunschen – Wald – Wesen – Wandlung“ ist das Thema einer Ausstellung in der Galerie „QHof“ im pfälzischen Mörsbach, in der derzeit Bilder der Homburger Künstlerin Inge Faralisch-Schäfer und Skulpturen von Jürgen Trösch aus Neunkirchen zu sehen sind.

Zum Inhalt der Ausstellung: In dieser schwierigen Zeit wächst bei vielen Menschen die Sehnsucht nach unzerstörter Natur, nach Wald, Romantik, Schönheit und Poesie. Für die Künstlerin Inge Faralisch-Schäfer ist der Wald seit der Kindheit ein Ort, der das Gefühl von Zuhausesein und Geborgenheit vermittelt. Umso mehr hat es sie bei ihrem letzten Parisaufenthalt geschmerzt, als sie hören musste, dass in ihrer Heimatstadt ein ganzer Wald einem Logistikunternehmen weichen musste. Aus der Perspektive dieser Metropole, der es an großen alten Bäumen nicht mangelt, wovon einige mehr als 200 Jahre alt sind, ist das nicht nachvollziehbar.