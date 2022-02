Für ein besseres Klima : CDU Eppelborn pflanzt 200 junge Erlen

Eppelborn Die Bäume sollen den Wald um die Wassertretanlage bereichern, der in den vergangenen Jahren stark gelitten hat.

Die Mitglieder der CDU-Gemeinderatsfraktion haben dieser Tage gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Andreas Feld und dem Landtagsabgeordneten Alwin Theobald rund um die Wassertretanlage in der Nähe der sogenannten Schönen Aussicht im Eppelborner Gemeindewald 200 junge Erlen. „Die Waldfläche um die Wassertret­anlage hat in den vergangenen Jahren stark unter Sturm, Dürre und den Befall durch Borkenkäfer gelitten“, hebt der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Ney hervor, der die Pflanzaktion initiiert hat. Er ergänzt: „Uns als CDU reicht es nicht, dass wir alljährlich den Waldwirtschaftsplan für unsere kommunalen Flächen diskutieren. Selbst aktiv zu werden ist zum einen ein Beitrag, den Wald schneller wieder aufzuforsten, es ist nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz und es spart uns als Gemeinde zudem auch noch etwas Geld, das wir für andere Dinge einsetzen können.“

Alwin Theobald, CDU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, ergänzt: „Unsere Wälder sind wichtige Lebensräume für viele Tierarten und auch für eine ganz besondere Welt aus Pflanzen und Pilzen. Sie erhöhen die Biodiversität in unserer Natur, zudem leistet jeder gepflanzte Baum einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz.“ Der Wald rund um das Naturdenkmal Steinrausche, die Schöne Aussicht in Dirmingen und die Wassertretanlage seien gleichzeitig auch ein wichtiges Naherholungsgebiet, das es zu erhalten gelte.

Für die rund zwanzig engagierten Helferinnen und Helfer aus den Reihen der CDU-Gemeinderatfraktion, des Gemeindeverbandes und der Jungen Union (JU) waren das Gründe genug, am frühen Samstagmorgen Gummistiefel und Schaffschuh anzuziehen, die Spaten zu schultern und in den Gemeindewald zu ziehen, wo Revierförster Ingo Piechotta sie bereits mit zweihundert Erlensetzlingen sowie den notwendigen Wuchshüllen als Wildschadensschutz erwartete. Auf freien Waldflächen wurden sodann fleißig zweihundert Löcher gebuddelt, um die Erlensetzlinge in die Erde zu bringen.