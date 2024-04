Bedarf an Betreuungsplätzen wächst Das „Humeser Modell“ macht im Kreis Neunkirchen Schule

Fröhlich lachend winken ein paar Jungen und Mädchen aus dem Fenster. Sie freuen sich offensichtlich, dass an diesem kühlen Donnerstagmorgen so viel los ist vor der Kita Maria Himmelfahrt. Dass sich so viele Menschen, vornehmlich aus der Kommunalpolitik, den symbolischen Spatenstich für den Kita-Neubau nicht entgehen lassen, hat aber nicht nur mit den nahen Kommunalwahlen am 9. Juni zu tun.