Ausstellungseröffnung : Gewohntes bewusst auf den Kopf stellen

In der Bosener Mühle ist ab Sonntag eine neue Ausstellung zu sehen. Foto: Ralf Mohr

Bosen Neue Ausstellung „Ohne Sinn und Verstand“ wird am kommenden Sonntag in der Bosener Mühle eröffnet.

Das Kunstzentrum Bosener Mühle zeigt ab kommendem Sonntag, 13. Februar, eine verrückt-philosophisch angehauchte Reise in die Bilder- und Figurenwelt von Stefanie Weber. Das teilt ein Sprecher des Kunstzentrums mit. Die Vernissage der „Gute Laune“- Ausstellung, wie sie der Sprecher bezeichnet, beginnt um 15 Uhr.

Stefanie Weber ist freischaffende Künstlerin und Diplom-Designerin. Sie lebt und arbeitet in Rehlingen-Siersburg. In ihrem Studium hat sie sich schwerpunktmäßig mit Illustration und Gestaltung von Kinderbüchern auseinandergesetzt. Nachdem sie lange Jahre in erster Linie gemalt und sich dabei mit der Entwicklung eigener Techniken beschäftigt hat, arbeitet sie seit einigen Jahren bevorzugt dreidimensional und figürlich in Pappmaché. Ihren Themen und der Art ihres kindlich verspielten Ausdrucks bleibe sie dabei treu und übersetzt ihre oftmals skurril anmutenden Bilderwelten nun in papierne Wesen, die neben der Fläche auch den Raum erobern. Dabei erfindet sie Figuren und Wesen jenseits der gewohnten Realität, behäkelt ihre Körperchen mit Wollresten und haucht ihren Gesichtchen mit Hilfe von unterschiedlichen Knöpfen oder gefundenem Flohmarkt- oder Kellerkistenplunder eine ganz besondere Art von Lebendigkeit ein, wie der Sprecher der Bosener Mühle weiter mitteilt.

Info Öffnungszeiten und Termine zur Austellung Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Montags ist geschlossen. Die Künstlerin Stefanie Weber ist zudem am 20.Februar und 13. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr anwesend und liest auf Wunsch aus ihrem Buch.

Stefanie Weber liebe das Spiel mit der Form und das Experiment mit dem Material. Dies finde sich in ihren bunt-verdrehten Bilderwelten ebenso wie in ihren Figuren. Sie will zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken anregen, stellt Gewohntes bewusst auf den Kopf und will damit auch zu neuen Sichtweisen im Alltäglichen verhelfen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

2021 hat sie sich einen langgehegten Traum erfüllt und ein eigenes Buch geschrieben und gestaltet. Illustriert mit Fotografien ihrer Figuren, bleibt sie sich und ihrem Verständnis vom Wesen der Dinge und des Seins, auch in der Geschichte von Raoul treu. Der Text versuche, den Brückenschlag zwischen der Beschäftigung mit durchaus ernsthaften Fragen über den Sinn unserer Existenz, zu verrückt, dadaistischen und damit auch weitestgehend sinnfreien Ansätzen herzustellen.

Geht es nach Stefanie Weber, soll das Buch vor allem Spaß machen, aber auch zum Nachdenken und Weiterphilosophieren anregen. Es ist ein Märchenbuch für Erwachsene. Bevölkert mit Figuren ohne Sinn und Verstand, geschrieben und gestaltet für Menschen mit Herz und Verstand. Die Fotografien zum Buch wurden von dem in Merzig lebenden Fotodesigner Joachim Klein aufgenommen. Auch ihnen ist die Liebe zum Detail, die so bezeichnend für Webers Arbeiten ist, anzusehen. Joachim Klein fotografiere mit Leidenschaft. Seine Arbeiten zum Buch, die ebenfalls Teil der Ausstellung sind, spiegelten großes Engagement und fotografisches Einfühlungsvermögen in die Intention von Stefanie Weber wider. Alle Charaktere des Buches sind, neben anderen Figuren und zahlreichen Bildern, in der Ausstellung der Bosener Mühle zu sehen.

Das Buch ist neben allen anderen Exponaten während der Zeit der Ausstellung in der Bosener Mühle zu erwerben. Es kostet 19 Euro.